Головна Штаб В "Азові" потрібні начальники — які умови служби

В "Азові" потрібні начальники — які умови служби

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує начальнику складу
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи начальника складу. Фахівцю обіцяють зарплату до 127 тисяч гривень. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 12 вересня.

Читайте також:
"Азов" шукає начальника складу
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки начальника складу

Начальник складу має працювати із програмами MS Word, Excel, вести облік і контролювати видачу майна. Також серед його обов'язків отримання майна, а в разі наказу перевезення цих речей у бік дислокації бойових підрозділів бригади.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 55 років, які готові брати на себе матеріальну відповідальність і постійно вчитися, на високому рівні володіють MS Word, Excel, не мають шкідливих звичок. Перевагу нададуть кандидатам із водійським посвідченням категорії B.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. 

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють проводити заняття з бойової підготовки та спецпідготовки. Йдеться про головних сержантів взводу РЕБ

Також до лав бригади запрошують людей, які знаються на вогнеметному ураженні ворожих цілей. У війську потрібні вогнеметники.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
