Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает начальнику склада

В "Азове" нужны начальники — какие условия службы
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения начальника склада. Специалисту обещают зарплату до 127 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 12 сентября.
Обязанности начальника склада
Начальник склада должен работать с программами MS Word, Excel, вести учет и контролировать выдачу имущества. Также среди его обязанностей получение имущества, а в случае приказа перевозка этих вещей в сторону дислокации боевых подразделений бригады.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые готовы брать на себя материальную ответственность и постоянно учиться, на высоком уровне владеют MS Word, Excel, не имеют вредных привычек. Предпочтение отдадут кандидатам с водительским удостоверением категории B.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют проводить занятия по боевой подготовке и спецподготовке. Речь идет о главных сержантах взвода РЭБ.
Также в ряды бригады приглашают людей, которые разбираются в огнеметном поражении вражеских целей. В войске нужны огнеметчики.
