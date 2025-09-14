Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает начальнику склада

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения начальника склада. Специалисту обещают зарплату до 127 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 12 сентября.

Обязанности начальника склада

Начальник склада должен работать с программами MS Word, Excel, вести учет и контролировать выдачу имущества. Также среди его обязанностей получение имущества, а в случае приказа перевозка этих вещей в сторону дислокации боевых подразделений бригады.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые готовы брать на себя материальную ответственность и постоянно учиться, на высоком уровне владеют MS Word, Excel, не имеют вредных привычек. Предпочтение отдадут кандидатам с водительским удостоверением категории B.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют проводить занятия по боевой подготовке и спецподготовке. Речь идет о главных сержантах взвода РЭБ.

Также в ряды бригады приглашают людей, которые разбираются в огнеметном поражении вражеских целей. В войске нужны огнеметчики.