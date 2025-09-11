Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує головним сержантам взводу РЕБ

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: nv.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють проводити заняття з бойової підготовки та спецпідготовки. Йдеться про головних сержантів взводу РЕБ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку Work.ua в четвер, 4 вересня.

Обов'язки головного сержанта взводу РЕБ

Головний сержант має проводити заняття з бойової та спеціальної підготовки, вести графік чергування особового складу та облік озброєння взводу. Також такий фахівець відповідає за всебічне забезпечення взводу, зокрема паливно-мастильними матеріалами, продовольством, речовим майном. У разі відсутності командира головний сержант виконує його обов'язки.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають технічну освіту (можна незакінчену) й посвідчення водія категорії В, на початковому рівні володіють базовими офісними програмами на ПК (MS Office) та готові проходити військову службу на командирській посаді.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Щомісячна зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує на роботу людей, які мають вищу медичну освіту й щонайменше два роки працювали за фахом. Йде про абдомінальних, торакальних та судинних хірургів.

Також у бригаді бракує водіїв медичного пункту. Обійняти таку посаду можуть люди, які впевнено керують технікою.