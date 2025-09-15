Відео
В "Азові" потрібні медики в операційну бригаду — вакансія

В "Азові" потрібні медики в операційну бригаду — вакансія

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує анестезистам
Медики роблять операцію військовому. Фото ілюстративне: medplatforma.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють асистувати анестезіологу. Йдеться про анестезистів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 6 вересня.


"Азов" шукає анестезистів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки анестезиста у бригаді "Азов"

Анестезист має працювати на стабілізаційному пункті у складі операційної бригади, асистувати анестезіологу стабілізаційного пункта, надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених, періодично асистувати у проведенні навчань медиків підрозділів. Також серед його обов'язків організація робочого простору на стабілізаційному пункті та стерилізація інструментарію.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей із середньою освітою та досвідом роботи за фахом і з ургентними пацієнтами. Від фахівця очікують готовності працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги та вносити активний вклад у розвиток медичної служби бригади. Також претендент на посаду має вміти виконувати основні маніпуляції анестезиста. Йдеться про катетеризацію периферичних вен, роботу з моніторинговою апаратурою, визначення групи крові, а також асистування при інкубації, постановці центрального венозного катетора і регіонарній блокаді.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. У моменти перебування поза зоною бойових дій фахівець проходитиме профільне навчання.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує абдомінальних, торакальних та судинних хірургів. Обійняти таку посаду можуть люди, які мають вищу медичну освіту й щонайменше два роки працювали за фахом.

Також до лав "Азова" запрошують медиків, які мають вищу освіту й досвід роботи з пацієнтами з черепно-мозковими травмами. Йдеться про неврологів.

робота медики бригада "Азов" вакансії військова служба 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
