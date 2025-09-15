Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает анестезистам

Медики делают операцию военному. Фото иллюстративное: medplatforma.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют ассистировать анестезиологу. Речь идет об анестезистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 6 сентября.

Обязанности анестезиста в бригаде "Азов"

Анестезист должен работать на стабилизационном пункте в составе операционной бригады, ассистировать анестезиологу стабилизационного пункта, оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых, периодически ассистировать в проведении учений медиков подразделений. Также среди его обязанностей организация рабочего пространства на стабилизационном пункте и стерилизация инструментария.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей со средним образованием и опытом работы по специальности и с ургентными пациентами. От специалиста ожидают готовности работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады. Также претендент на должность должен уметь выполнять основные манипуляции анестезиста. Речь идет о катетеризации периферических вен, работе с мониторинговой аппаратурой, определении группы крови, а также ассистировании при инкубации, постановке центрального венозного катетора и регионарной блокаде.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен. В моменты пребывания вне зоны боевых действий специалист будет проходить профильное обучение.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, в "Азове" не хватает абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов. Занять такую должность могут люди, которые имеют высшее медицинское образование и не менее двух лет работали по специальности.

Также в ряды "Азова" приглашают медиков, которые имеют высшее образование и опыт работы с пациентами с черепно-мозговыми травмами. Речь идет о неврологах.