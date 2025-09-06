Відео
Головна Штаб В "Азові" нова вакансія для лікарів — які умови роботи

В "Азові" нова вакансія для лікарів — які умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує неврологам
Лікарі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей із вищою медичною освітою. Йдеться про неврологів. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 30 серпня. 

Читайте також:
"Азов" шукає неврологів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки невролога 

Невролог має працювати на стаціонарі бригади, здійснювати амбулаторний прийом, призначати лікування, приймати поранених із легкою черепно-мозковою травмою, періодично асистувати у проведенні навчань медиків підрозділів. Також такий лікар відповідає за профілактику захворювань, стежить за станом здоров'я особового складу, організовує на стаціонарі робочий простір.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають вищу медичну освіту, раніше працювали за фахом, володіють англійською, готові працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги та вносити активний вклад у розвиток медичної служби бригади. Також треба мати досвід роботи з гострими порушеннями мозкового кровообігу та черепно-мозковими травмами.

Умови роботи 

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. У моменти перебування поза зоною бойових дій фахівець проходитиме профільне навчання.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють працювати з ІТ. Йдеться про AI-спеціалістів.

Також до лав бригади запрошують людей, які підтримуватимуть чистоту у службових приміщеннях. Є вакантні місці для прибиральників.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
