В бригаду Азов на службу приглашают медиков и предлагают хорошее финансовое обеспечение

Боевой медик ВСУ. Фото: Азов

Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу людей с медицинским образованием. Есть вакансия для боевых медиков, которым будут платить 25 000 - 120 000 грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.

Объявление о вакансии боевого медика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

выполнение основных функций военнослужащего для профессионального функционирования подразделения;

оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;

медицинское сопровождение штурмовых операций;

периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;

проведение учений по тактической медицине для личного состава;

организация рабочего пространства и процесса на точках сортировки раненых;

контроль оснащения медицинских рюкзаков, сумок бойца-спасателя и аптечек личного состава;

коммуникация с другими звеньями медицинской службы, при обнаружении пострадавших (боевых / не боевых), требующих консультации и амбулаторного лечения;

сбор и обработка санитарных данных.

Требования к кандидату

высокий уровень мотивации для выполнения основных обязанностей;

удовлетворительная физическая подготовка и физическое / психологическое состояние;

опыт работы с ранеными;

пройденные курсы уровня CLS (CMC, CPP, Medevac будут преимуществом);

готовность учиться и работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

готовность участвовать в медицинском планировании и медицинской разведке

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;

соблюдение принципов доказательной медицины;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

Условия и оплата

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.

Денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Постоянное профильное обучение в моменте нахождения вне зоны боевых действий и в период пребывания на выполнении боевых задач.

Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" требуются медики эвакуационного отделения. Для этого необходимо иметь опыт работу, а образование будет преимуществом.

Также мы писали, что бригада ищет людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь уже о медицинских кураторах.