В бригаду Азов на службу приглашают медиков и предлагают хорошее финансовое обеспечение

В "Азове" нужны медики — предлагают более 100 тыс. гривен
Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу людей с медицинским образованием. Есть вакансия для боевых медиков, которым будут платить 25 000 - 120 000 грн.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
- выполнение основных функций военнослужащего для профессионального функционирования подразделения;
- оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;
- медицинское сопровождение штурмовых операций;
- периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
- проведение учений по тактической медицине для личного состава;
- организация рабочего пространства и процесса на точках сортировки раненых;
- контроль оснащения медицинских рюкзаков, сумок бойца-спасателя и аптечек личного состава;
- коммуникация с другими звеньями медицинской службы, при обнаружении пострадавших (боевых / не боевых), требующих консультации и амбулаторного лечения;
- сбор и обработка санитарных данных.
Требования к кандидату
- высокий уровень мотивации для выполнения основных обязанностей;
- удовлетворительная физическая подготовка и физическое / психологическое состояние;
- опыт работы с ранеными; опыт работы с ранеными;
- пройденные курсы уровня CLS (CMC, CPP, Medevac будут преимуществом);
- готовность учиться и работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- готовность участвовать в медицинском планировании и медицинской разведке
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.
Условия и оплата
"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.
Денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Постоянное профильное обучение в моменте нахождения вне зоны боевых действий и в период пребывания на выполнении боевых задач.
Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" требуются медики эвакуационного отделения. Для этого необходимо иметь опыт работу, а образование будет преимуществом.
Также мы писали, что бригада ищет людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь уже о медицинских кураторах.
