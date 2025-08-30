Видео
Главная Штаб В "Азове" нужны медики — предлагают более 100 тыс. гривен

В "Азове" нужны медики — предлагают более 100 тыс. гривен

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 03:26
В бригаду Азов на службу приглашают медиков и предлагают хорошее финансовое обеспечение
Боевой медик ВСУ. Фото: Азов

Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу людей с медицинским образованием. Есть вакансия для боевых медиков, которым будут платить 25 000 - 120 000 грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
В "Азове" нужны медики — предлагают более 100 тыс. гривен - фото 1
Объявление о вакансии боевого медика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

  • выполнение основных функций военнослужащего для профессионального функционирования подразделения;
  • оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;
  • медицинское сопровождение штурмовых операций;
  • периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
  • проведение учений по тактической медицине для личного состава;
  • организация рабочего пространства и процесса на точках сортировки раненых;
  • контроль оснащения медицинских рюкзаков, сумок бойца-спасателя и аптечек личного состава;
  • коммуникация с другими звеньями медицинской службы, при обнаружении пострадавших (боевых / не боевых), требующих консультации и амбулаторного лечения;
  • сбор и обработка санитарных данных.

Требования к кандидату

  • высокий уровень мотивации для выполнения основных обязанностей;
  • удовлетворительная физическая подготовка и физическое / психологическое состояние;
  • опыт работы с ранеными; опыт работы с ранеными;
  • пройденные курсы уровня CLS (CMC, CPP, Medevac будут преимуществом);
  • готовность учиться и работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • готовность участвовать в медицинском планировании и медицинской разведке
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

Условия и оплата

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.

Денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Постоянное профильное обучение в моменте нахождения вне зоны боевых действий и в период пребывания на выполнении боевых задач.

Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" требуются медики эвакуационного отделения. Для этого необходимо иметь опыт работу, а образование будет преимуществом.

Также мы писали, что бригада ищет людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь уже о медицинских кураторах.

работа бригада "Азов" вакансии военный медик боевой медик 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
