Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує медичним кураторам

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють вести медичну документацію. Йдеться про медичних кураторів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 15 серпня.

Обов'язки медичного куратора у бригаді "Азов"

Медичний куратор має контролювати перебування поранених і хворих у медустановах і реабілітаційних центрах. Такий військовий веде медичну документацію та журнали звітності, забезпечує точний облік медичних карток, направлень та історій хвороб, подає документи на виплати для поранених військовослужбовців. Серед обов'язків фахівця комунікація з керівництвом підрозділів, медичними закладами й координаторами медичного супроводу.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають навички роботи із комп'ютером: знають, як створювати таблиці й документи. Медичний куратор має вільно володіти українською. Крім того, бажано, щоб він мав медичну освіту.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які евакуюватимуть поранених гусеничною технікою. Йдеться про водіїв медичного пункту.

Також в "Азові" бракує людей, які вміють працювати з ІТ. Йдеться про фахівців зі штучного інтелекту (AI).