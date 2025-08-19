Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Для бойових медиків в "Азові" є вакансія — гарне забезпечення

Для бойових медиків в "Азові" є вакансія — гарне забезпечення

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 03:26
До бригади Азов запрошують бойових медиків і пропонують гарне забезпечення
Бойовий медик "Азова". Фото: бригада "Азов"

Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу медиків евакуаційного відділення. Потрібен досвід роботи з евакуації поранених та з ургентними пацієнтами, а також буде перевагою спеціальна/вища медична освіта. Платитимуть 25 000 — 120 000 грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама
Читайте також:
"Азову" потрібні люди в евакуаційну бригаду — які умови - фото 1
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Бригаді потрібні медики, які працюватимуть у складі евакуаційної бригади медичного пункту батальйону, зокрема:

  • надаватимуть невідкладну медичну допомогу під час евакуації поранених на гусеничній та колісній техніці;
  • періодично чергуватимуть на пункті сортування поранених;
  • супроводжуватимуть "важких" пацієнтів до медзакладів;
  • періодично асистуватимуть в навчанні медиків підрозділів;
  • організовуватимуть робочий простір в евакуаційному транспорті;
  • контролюватимуть оснащення евакуаційного транспорту;
  • збиратимуть та оброблятимуть санітарні дані.

Підійде кандидат на посаду, який:

  • має досвід роботи в евакуації поранених та з ургентними пацієнтами;
  • готовий працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовий робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади, брати участь в медичному плануванні та регулярно проходити навчання;
  • дотримуватиметься принципів доказової медицини.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • доплата за перебування в зоні бойових дій 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Для влаштування необхідно мати досвід роботи, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій.

Також бійці пропонують роботу водіям з правами категорії С та СЕ. Охочі влаштуватися, повинні мати досвід водіння та навички ремонту транспортних засобів.

робота бригада "Азов" вакансії військовий медик бойовий медик
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації