До бригади Азов запрошують бойових медиків і пропонують гарне забезпечення

Для бойових медиків в "Азові" є вакансія — гарне забезпечення
Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу медиків евакуаційного відділення. Потрібен досвід роботи з евакуації поранених та з ургентними пацієнтами, а також буде перевагою спеціальна/вища медична освіта. Платитимуть 25 000 — 120 000 грн.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Бригаді потрібні медики, які працюватимуть у складі евакуаційної бригади медичного пункту батальйону, зокрема:
- надаватимуть невідкладну медичну допомогу під час евакуації поранених на гусеничній та колісній техніці;
- періодично чергуватимуть на пункті сортування поранених;
- супроводжуватимуть "важких" пацієнтів до медзакладів;
- періодично асистуватимуть в навчанні медиків підрозділів;
- організовуватимуть робочий простір в евакуаційному транспорті;
- контролюватимуть оснащення евакуаційного транспорту;
- збиратимуть та оброблятимуть санітарні дані.
Підійде кандидат на посаду, який:
- має досвід роботи в евакуації поранених та з ургентними пацієнтами;
- готовий працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- готовий робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади, брати участь в медичному плануванні та регулярно проходити навчання;
- дотримуватиметься принципів доказової медицини.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
- доплата за перебування в зоні бойових дій 3300 грн/день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Для влаштування необхідно мати досвід роботи, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій.
Також бійці пропонують роботу водіям з правами категорії С та СЕ. Охочі влаштуватися, повинні мати досвід водіння та навички ремонту транспортних засобів.
Читайте Новини.LIVE!