До бригади Азов запрошують бойових медиків і пропонують гарне забезпечення

Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу медиків евакуаційного відділення. Потрібен досвід роботи з евакуації поранених та з ургентними пацієнтами, а також буде перевагою спеціальна/вища медична освіта. Платитимуть 25 000 — 120 000 грн.

Бригаді потрібні медики, які працюватимуть у складі евакуаційної бригади медичного пункту батальйону, зокрема:

надаватимуть невідкладну медичну допомогу під час евакуації поранених на гусеничній та колісній техніці;

періодично чергуватимуть на пункті сортування поранених;

супроводжуватимуть "важких" пацієнтів до медзакладів;

періодично асистуватимуть в навчанні медиків підрозділів;

організовуватимуть робочий простір в евакуаційному транспорті;

контролюватимуть оснащення евакуаційного транспорту;

збиратимуть та оброблятимуть санітарні дані.

Підійде кандидат на посаду, який:

має досвід роботи в евакуації поранених та з ургентними пацієнтами;

готовий працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовий робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади, брати участь в медичному плануванні та регулярно проходити навчання;

дотримуватиметься принципів доказової медицини.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

доплата за перебування в зоні бойових дій 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Для влаштування необхідно мати досвід роботи, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій.

Також бійці пропонують роботу водіям з правами категорії С та СЕ. Охочі влаштуватися, повинні мати досвід водіння та навички ремонту транспортних засобів.