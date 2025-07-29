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Головна Штаб В "Азові" потрібні машиністи екскаватора — які умови роботи

В "Азові" потрібні машиністи екскаватора — які умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує машиністам екскаватора
Машиніст екскаватора. Фото ілюстративне: Харківський обласний центр зайнятості

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють виконувати роботи з використанням землерийної машини. Йдеться про машиністів екскаватора.

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua 22 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки машиніста екскаватора

Машиніст екскаватора має оперативно й безпечно виконувати земляні роботи з використанням екскаватора, перевозити матеріали та обладнання на безпечні будівельні майданчики, забезпечувати належний технічний стан машини та вчасне проведення поточного обслуговування.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних і дисциплінованих людей, які мають щонайменше два роки досвіду роботи водіями-машиністами екскаваторів, вміють працювати з екскаватором різних типів і моделей, знають технічні особливості та принципи роботи екскаватора, можуть працювати швидко, вчасно та у стресових умовах, готові до роботи в команді.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень. У разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати — 3 300 гривень.

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які впевнено користуються комп'ютером і мають досвід роботи в IT. Йдеться про аналітиків розвідки.

Також у бригаді бракує абдомінальних, торакальних хірургів. Обійняти цю посаду можуть медики, які мають вищу освіту та щонайменше два роки досвіду роботи.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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