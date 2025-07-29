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Главная Штаб В "Азове" требуются машинисты экскаватора — какие условия работы

В "Азове" требуются машинисты экскаватора — какие условия работы

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает машинистам экскаватора
Машинист экскаватора. Фото иллюстративное: Харьковский областной центр занятости

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют выполнять работы с использованием землеройной машины. Речь идет о машинистах экскаватора.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua 22 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности машиниста экскаватора

Машинист экскаватора должен оперативно и безопасно выполнять земляные работы с использованием экскаватора, перевозить материалы и оборудование на безопасные строительные площадки, обеспечивать надлежащее техническое состояние машины и своевременное проведение текущего обслуживания.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и дисциплинированных людей, которые имеют не менее двух лет опыта работы водителями-машинистами экскаваторов, умеют работать с экскаватором различных типов и моделей, знают технические особенности и принципы работы экскаватора, могут работать быстро, вовремя и в стрессовых условиях, готовы к работе в команде.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет составлять 27–127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплаты — 3 300 гривен.

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые уверенно пользуются компьютером и имеют опыт работы в IT. Речь идет об аналитиках разведки.

Также в бригаде не хватает абдоминальных, торакальных хирургов. Занять эту должность могут медики, имеющие высшее образование и не менее двух лет опыта работы.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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