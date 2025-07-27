Робота в Азов — яку зарплату пропонують хірургам

Лікарі в операційній. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригаді "Азов" потрібні на роботу фахівці на посаду абдомінальних, торакальних хірургів. Від потенційних кандидатів вимагається мати вищу медичну освіту і мінімум два роки досвіду роботи. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у четвер, 24 липня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів буде входити:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;

збір та обробка санітарних даних;

Підійде кандидат на посаду, який має:

вищу медичну освіту;

досвід роботи за спеціальністю;

досвід роботи з ургентними пацієнтами;

вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

дотримування принципів доказової медицини;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні бойові медики. Зокрема, тема мати задовільну фізичну підготовку та щонайменше 1 рік досвіду роботи.

Також ми писали, що бригада шукає людей на посаду аналітиків розвідки. Потенційні кандидати повинні впевнено користуватися комп'ютером та не тільки.