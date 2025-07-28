Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" запрошує на роботу фахівців на посаду аналітиків розвідки. Канидидати повинні вміти впевнено користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT та інше. У разі виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у середу, 16 липня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;

облік та ведення службової документації;

контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;

навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;

досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;

досвід OSINT;

є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні автоелектрики. Зокрема, треба мати відповідні знання та щонайменше 1 рік роботи.

Також ми писали, що бригада шукає людей на посаду бойових медиків. Потенційні кандидати повинні мати задовільну фізичну підготовку та не менше 1 року досвіду роботи.