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На фронті "Азову" потрібні аналітики розвідки — скільки платять

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 03:26
Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" запрошує на роботу фахівців на посаду аналітиків розвідки. Канидидати повинні вміти впевнено користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT та інше. У разі виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у середу, 16 липня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

  • аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;
  • облік та ведення службової документації;
  • контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;
  • навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;
  • досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;
  • досвід OSINT;
  • є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні автоелектрики. Зокрема, треба мати відповідні знання та щонайменше 1 рік роботи.

Також ми писали, що бригада шукає людей на посаду бойових медиків. Потенційні кандидати повинні мати задовільну фізичну підготовку та не менше 1 року досвіду роботи.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" зарплатня війна в Україні
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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