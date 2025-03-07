Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує DATA-аналітикам

Жінка-аналітик. Фото ілюстративне: dan-it.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють аналізувати розвіддані. Йдеться про DATA-аналітиків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 4 березня.

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки DATA-аналітиків і вимоги до кандидатів на посаду

DATA-аналітик має опрацьовувати розвідувальну інформацію. На роботу запрошують відповідальних, уважних і пунктуальних людей, які мають досвід роботи за відповідним напрямком.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять від 25 тисяч гривень до 127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує танкістів. Щоб обійняти цю посаду, мати бойовий досвід необов'язково. Головне бути вмотивованими й мати бажання вчитися.

Також у бригаді є вакатні місця для дизайнерів. Претендувати на цю посаду можуть люди, які вміють створювати презентації та візуальні матеріали.