Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает операторам Call-центра

Оператор Call-центра. Фото иллюстративное: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют доносить информацию. В бригаду требуются операторы Call-центра.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 5 марта.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности оператора Call-центра в полку "Азов"

Оператор Call-центра должен общаться с семьями погибших, пленных и без вести пропавших военнослужащих, принимать обращения и решать проблемные вопросы, давать разъяснения касательно заполнения документов, которые необходимы для получения выплат.

Требования к кандидату на должность

На работу примут стрессоустойчивых, коммуникабельных людей в возрасте от 18 до 40 лет, которые имеют опыт работы в Call-центрах и умеют доносить информацию. Преимуществом будет наличие высшего образования по специальности психолога или юриста будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата составит 27 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будут начислять денежную надбавку — 3 300 гривен. На должность могут перевести действующих военнослужащих.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, бригада "Азов" предлагает работу людям, которые умеют анализировать разведывательные данные. Речь идет о DATA-аналитиках.

Также в бригаде не хватает дизайнеров. Занять эту должность могут люди, которые умеют создавать презентации и визуальные материалы.