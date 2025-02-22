Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує схемотехнікам

Українські військовослужбвці. Фото ілюстративне: 3-тя штурмова бригада/Telegram

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на схемах безпілотників. Йдеться про схемотехніків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 20 лютого.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки схемотехніка

Схемотехнік має оптимізувати компонентну базу під наявне виробництво та доступні деталі, діагностувати несправності у схемах БпЛА, аналізувати, як впливають на роботу безпілотників і впровадження захисних заходів електромагнітні завади. Також серед обов'язків такого військового створення та оптимізація електронних схем для контролерів керування БпЛА, проведення випробувань стабільності електронних систем в умовах бойового застосування.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають радіотехнічну освіту та досвід роботи за фахом, уміють паяти, працювати в команді, шукати інформацію в інтернеті, бажають вчитися та розвиватися.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначається, однак зарплати у бригаді зазвичай становлять щонайменше 25 тисяч гривень. У разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансії танкіста. Мати бойовий досвід необов'язово. Головне бути вмотивованим і бажати вчитися.

Також у бригаді бракує фахівців із 3D-моделювання та дизайну. На цю посаду запрошують людей, які мають дизайнерські навички.