Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує схемотехнікам

В "Азові" потрібні люди, які знаються на схемах БпЛА
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на схемах безпілотників. Йдеться про схемотехніків.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 20 лютого.
Обов'язки схемотехніка
Схемотехнік має оптимізувати компонентну базу під наявне виробництво та доступні деталі, діагностувати несправності у схемах БпЛА, аналізувати, як впливають на роботу безпілотників і впровадження захисних заходів електромагнітні завади. Також серед обов'язків такого військового створення та оптимізація електронних схем для контролерів керування БпЛА, проведення випробувань стабільності електронних систем в умовах бойового застосування.
Вимоги до кандидатів на посаду
На роботу запрошують людей, які мають радіотехнічну освіту та досвід роботи за фахом, уміють паяти, працювати в команді, шукати інформацію в інтернеті, бажають вчитися та розвиватися.
Умови роботи
"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначається, однак зарплати у бригаді зазвичай становлять щонайменше 25 тисяч гривень. У разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати — 3 300 гривень.
Які ще спеціалісти потрібні в "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" є вакансії танкіста. Мати бойовий досвід необов'язово. Головне бути вмотивованим і бажати вчитися.
Також у бригаді бракує фахівців із 3D-моделювання та дизайну. На цю посаду запрошують людей, які мають дизайнерські навички.
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