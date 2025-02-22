Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает схемотехникам

В "Азове" нужны люди, которые разбираются в схемах БпЛА
Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в схемах беспилотников. Речь идет о схемотехниках.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 20 февраля.
Обязанности схемотехника
Схемотехник должен оптимизировать компонентную базу под имеющееся производство и доступные детали, диагностировать неисправности в схемах БпЛА, анализировать, как влияют на работу беспилотников и внедрение защитных мер электромагнитные помехи. Также среди обязанностей такого военного создание и оптимизация электронных схем для контроллеров управления БпЛА, проведение испытаний стабильности электронных систем в условиях боевого применения.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают людей, которые имеют радиотехническое образование и опыт работы по специальности, умеют паять, работать в команде, искать информацию в интернете, желают учиться и развиваться.
Условия работы
"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Сколько будут платить, в объявлении не указывается, однако зарплаты в бригаде обычно составляют не менее 25 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплаты — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в "Азов"
Напомним, в "Азове" есть вакансии танкиста. Иметь боевой опыт необязательно. Главное быть мотивированным и желать учиться.
Также в бригаде не хватает специалистов по 3D-моделированию и дизайну. На эту должность приглашают людей, которые имеют дизайнерские навыки.
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