Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает схемотехникам

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: 3-я штурмовая бригада/Telegram

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в схемах беспилотников. Речь идет о схемотехниках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 20 февраля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности схемотехника

Схемотехник должен оптимизировать компонентную базу под имеющееся производство и доступные детали, диагностировать неисправности в схемах БпЛА, анализировать, как влияют на работу беспилотников и внедрение защитных мер электромагнитные помехи. Также среди обязанностей такого военного создание и оптимизация электронных схем для контроллеров управления БпЛА, проведение испытаний стабильности электронных систем в условиях боевого применения.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют радиотехническое образование и опыт работы по специальности, умеют паять, работать в команде, искать информацию в интернете, желают учиться и развиваться.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Сколько будут платить, в объявлении не указывается, однако зарплаты в бригаде обычно составляют не менее 25 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплаты — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансии танкиста. Иметь боевой опыт необязательно. Главное быть мотивированным и желать учиться.

Также в бригаде не хватает специалистов по 3D-моделированию и дизайну. На эту должность приглашают людей, которые имеют дизайнерские навыки.