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"Азову" потрібні танкісти — яку пропонують зарплату

13 лютого 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують танкістам
Танкісти бригади "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу танкістів. Потенційні кандидати на посаду повинні мати бажання вчитися і вмотивованість, розглядаються в тому числі, люди без бойового досвіду. Заробітна плата становитиме від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 11 лютого, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія танкіста у бригаді "Азов".
Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів у танковому батальйоні входитиме:

  • знання будови, технічних можливостей, правил експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;
  • утримування машину в постійній бойовій готовності до дій;
  • уміле водіння її в будь-яку пору року та час доби.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • бажання вчитися;
  • вмотивованість;
  • готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів. Для того, щоб влаштуватися, необхідно мати водійське посвідчення категорії С та Е, а також досвід роботи від 2 років.

Також бійці шукають вибухотехніків та піротехнічних. Потрібні фахівці, які готові до роботи з вибухонебезпечними речовинами.

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