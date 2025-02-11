Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує фахівцям із 3D-моделювання та дизайну

Дизайнер. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які мають дизайнерські навички. Йдеться про фахівців із 3D-моделювання та дизайну.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 6 лютого.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки фахівців із 3D-моделювання та дизайну

Фахівець із 3D-моделювання та дизайну повинен мати навички роботи в сучасних програмах 3D-моделювання та 2D-моделювання, вміти працювати із 3D-принтерами й обслуговувати їх. Серед обов'язків такого військового робота з вибухонебезпечними, легкозаймистими, токсичними та шкідливими речовинами, мінами та іншими видами боєприпасів, ручними й електроінструментами, а також пайка.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які мають середню спеціальну або вищу освіту й готові до роботи в зоні активних бойових дій. Від претендентів на посаду очікуються готовності постійно вчитися та розвиватися. Крім того, бажано мати досвід експлуатації верстатів із програмного керування та роботи із програмами для числового програмного керування.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначають, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять щонайменше 25 тисяч гривень, а за кожен день праці в зоні активних бойових дій нараховують доплати.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, на фронті бракує людей, які вміють готувати смачні страви. Щоб обійняти посаду кухаря у бригаді, потрібно мати профейсійно-технічну освіту та медичну книжку.

Також бригада "Азов" запрошує до своїх лав токарів. Претендувати на цю посаду можуть люди, які вміють обробляти металеві деталі на токарних верстатах.