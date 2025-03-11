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В "Азові" потрібні люди, які знаються на ремонті РЛС — вакансія

11 березня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує радіотехнікам
Чоловіки ремонтують військову техніку. Фото ілюстративне: mil.in.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати РЛС. Йдеться про радіотехніків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 8 березня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки радіотехніка в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Радіотехінік має ремонтувати системи БпЛА та радіолокаційні станції. На роботу запрошують відповідальних і уважних людей, які мають технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи на суміжних спеціальностях і готові брати участь у бойових діях.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакантне місце для людей, які вміють доносити інформацію. Йдеться про операторів Call-центру.

Також у бригаді бракує DATA-аналітиків. Обійняти цю посаду можуть люди, які знаються на аналізі розвідувальних даних.

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