Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает радиотехникам

Мужчины ремонтируют военную технику. Фото иллюстративное: mil.in.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют ремонтировать РЛС. Речь идет о радиотехниках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 8 марта.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности радиотехника в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Радиотехиник должен ремонтировать системы БпЛА и радиолокационные станции. На работу приглашают ответственных и внимательных людей, которые имеют техническое средне-специальное образование или опыт работы на смежных специальностях и готовы участвовать в боевых действиях.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакантное место для людей, которые умеют доносить информацию. Речь идет об операторах Call-центра.

Также в бригаде не хватает DATA-аналитиков. Занять эту должность могут люди, которые разбираются в анализе разведывательных данных.