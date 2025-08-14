Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує контекстологам

Люди за ноутбуком. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати з рекламою. Йдеться про контекстологів.



Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 7 серпня.

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки контекстолога

Контекстолог має запускати та оптимізовувати кампанії в Google Ads (Search, Display, Shopping), вести та масштабувати кампанії, згідно із KPI. Також такий фахівець відповідає за аналіз рекламних звітів, виявляє точки росту та впроваджує зміни, працює із ключовими запитами, мінус-словами та рекламними оголошеннями.

Реклама

Читайте також:

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають досвід налаштування й ведення контекстної реклами в Google Ads, Bing Ads, створення структурованих медіапланів і роботи з UTM-мітками. Фахівець повинен розуміти роботу Google Analytics, мати навички роботи з Google Merchant.

Також від претендентів на посаду очікують вміння:

працювати з Google Tag Manager, налаштуванням цілей і конверсій;

формулювати технічні завдання для копірайтерів, розробників і дизайнерів.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють діагностувати й виправляти несправності в автомобільних системах. Йдеться про автоелектриків.

Також у бригаді потрібні люди, які знаються на тестуванні програмного забезпечення. До війська запрошують QR-спеціалістів.