Головна Штаб "Азов" шукає автоелектриків — скільки готові платити

"Азов" шукає автоелектриків — скільки готові платити

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 03:40
Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам
Військовий ремонтує машину. Фото: azov.org.ua

Бригаді "Азов" запрошує на роботу фахівців на посаду автоелектрика. Потенційні кандидати повинні мати відповідні знання та щонайменше 1 рік досвіду роботи. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

"Азов" шукає автоелектриків — скільки готові платити - фото 1
Оголошення про вакансію автоелектрика в "Азов". Фото: Скриншот з сайту work.ua

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азову" потрібні танкісти. Бригада розглядає людей в тому числі без досвіду.

Також ми писали, що бригада шукає людей, які готові працювати водіями. Мова йде про водіїв медичного пункту.

