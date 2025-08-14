Видео
Україна
В "Азове" нужны люди, разбирающиеся в рекламе — условия работы

В "Азове" нужны люди, разбирающиеся в рекламе — условия работы

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает контекстологам
Люди за ноутбуком. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с рекламой. Речь идет о контекстологах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 7 августа.

"Азов" ищет контекстологов
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности контекстолога

Контекстолог должен запускать и оптимизировать кампании в Google Ads (Search, Display, Shopping), вести и масштабировать кампании, согласно KPI. Также такой специалист отвечает за анализ рекламных отчетов, выявляет точки роста и внедряет изменения, работает с ключевыми запросами, минус-словами и рекламными объявлениями.

Читайте также:

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют опыт настройки и ведения контекстной рекламы в Google Ads, Bing Ads, создания структурированных медиапланов и работы с UTM-метками. Специалист должен понимать работу Google Analytics, иметь навыки работы с Google Merchant.

Также от претендентов на должность ожидают умения:

  • работать с Google Tag Manager, настройкой целей и конверсий;
  • формулировать технические задания для копирайтеров, разработчиков и дизайнеров.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют диагностировать и исправлять неисправности в автомобильных системах. Речь идет об автоэлектриках.

Также в бригаде нужны люди, которые разбираются в тестировании программного обеспечения. В войско приглашают QR-специалистов.

работа бригада "Азов" мобилизация вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
