До бригади Азов запрошують на роботу QA-спеціалістів і пропонують гарні умови

Для QA-фахівців в "Азові" є робота — які обіцяють умови
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють професійно тестувати ПЗ. Йдеться про QA-спеціалістів.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Що входитиме в обов'язки QA-спеціаліста
- тестування веб- та мобільних застосунків;
- написання тест-кейсів та чек-листів;
- побудова флоу і процессів роботи з тестуванням з нуля, (якщо це нові продукти);
- пошук і опис багів у системі трекінгу (Trello/Github Issues, тощо);
- робота з технічною документацією;
- тісна співпраця з розробниками та керівниками;
- перевірка виправлень і регресійне тестування;
- перевірка на дотримання UI/UX дизайну і розуміння паттернів;
- підтримка та розвиток існуючих продуктів;
- розробка нових продуктів разом з командою;
- приймати участь в обговореннях та узгодженнях;
- оперативно реагувати на термінові задачі та підлаштовуватись під етапи розробки.
Вимоги до кандидатів
- досвід роботи на схожих посадах: 4+ роки;
- глибинне розуміння основ тестування (manual testing);
- досвід тестування веб-застосунків;
- бажано розуміння і досвід роботи на проектах з TypeScript, React, SPA-проектів на основі Vite, Next.js, NestJS, Prisma, PostgreSQL;
- досвід з системами трекінгу багів;
- вміння писати зрозумілі баг-репорти;
- уважність до деталей;
- буде перевагою досвід роботи над великими SaaS платформами, SAP та/або ERP та CRM системами;
- досвід роботи з Postman, браузерними DevTools — буде плюсом;
- англійська на рівні читання технічної документації;
- бажання постійно навчатись і розвиватись по фаху і не тільки.
Які умови служби та роботи
Бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.
Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій. В такому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють стріляти із гранатометів. Йдеться про гранатометників.
Також бригада запрошує до своїх лав аналітиків розвідки. Обійняти таку посаду, може людина, яка впевнено користується комп'ютером, має досвід програмування й раніше працювала в IT.
