Для QA-фахівців в "Азові" є робота — які обіцяють умови

Для QA-фахівців в "Азові" є робота — які обіцяють умови

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 03:26
До бригади Азов запрошують на роботу QA-спеціалістів і пропонують гарні умови
Фахівці з ІТ за роботою. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють професійно тестувати ПЗ. Йдеться про QA-спеціалістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

В "Азові" є вакансія для тестувальників ПЗ — які умови роботи - фото 1
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Що входитиме в обов'язки QA-спеціаліста

  • тестування веб- та мобільних застосунків;
  • написання тест-кейсів та чек-листів;
  • побудова флоу і процессів роботи з тестуванням з нуля, (якщо це нові продукти);
  • пошук і опис багів у системі трекінгу (Trello/Github Issues, тощо);
  • робота з технічною документацією;
  • тісна співпраця з розробниками та керівниками;
  • перевірка виправлень і регресійне тестування;
  • перевірка на дотримання UI/UX дизайну і розуміння паттернів;
  • підтримка та розвиток існуючих продуктів;
  • розробка нових продуктів разом з командою;
  • приймати участь в обговореннях та узгодженнях;
  • оперативно реагувати на термінові задачі та підлаштовуватись під етапи розробки.

Вимоги до кандидатів

  • досвід роботи на схожих посадах: 4+ роки;
  • глибинне розуміння основ тестування (manual testing);
  • досвід тестування веб-застосунків;
  • бажано розуміння і досвід роботи на проектах з TypeScript, React, SPA-проектів на основі Vite, Next.js, NestJS, Prisma, PostgreSQL;
  • досвід з системами трекінгу багів;
  • вміння писати зрозумілі баг-репорти;
  • уважність до деталей;
  • буде перевагою досвід роботи над великими SaaS платформами, SAP та/або ERP та CRM системами;
  • досвід роботи з Postman, браузерними DevTools — буде плюсом;
  • англійська на рівні читання технічної документації;
  • бажання постійно навчатись і розвиватись по фаху і не тільки.

Які умови служби та роботи

Бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій. В такому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють стріляти із гранатометів. Йдеться про гранатометників.

Також бригада запрошує до своїх лав аналітиків розвідки. Обійняти таку посаду, може людина, яка впевнено користується комп'ютером, має досвід програмування й раніше працювала в IT.

Автор:
Вікторія Козир
Автор:
Вікторія Козир
