До бригади Азов запрошують на роботу QA-спеціалістів і пропонують гарні умови

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють професійно тестувати ПЗ. Йдеться про QA-спеціалістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Що входитиме в обов'язки QA-спеціаліста

тестування веб- та мобільних застосунків;

написання тест-кейсів та чек-листів;

побудова флоу і процессів роботи з тестуванням з нуля, (якщо це нові продукти);

пошук і опис багів у системі трекінгу (Trello/Github Issues, тощо);

робота з технічною документацією;

тісна співпраця з розробниками та керівниками;

перевірка виправлень і регресійне тестування;

перевірка на дотримання UI/UX дизайну і розуміння паттернів;

підтримка та розвиток існуючих продуктів;

розробка нових продуктів разом з командою;

приймати участь в обговореннях та узгодженнях;

оперативно реагувати на термінові задачі та підлаштовуватись під етапи розробки.

Вимоги до кандидатів

досвід роботи на схожих посадах: 4+ роки;

глибинне розуміння основ тестування (manual testing);

досвід тестування веб-застосунків;

бажано розуміння і досвід роботи на проектах з TypeScript, React, SPA-проектів на основі Vite, Next.js, NestJS, Prisma, PostgreSQL;

досвід з системами трекінгу багів;

вміння писати зрозумілі баг-репорти;

уважність до деталей;

буде перевагою досвід роботи над великими SaaS платформами, SAP та/або ERP та CRM системами;

досвід роботи з Postman, браузерними DevTools — буде плюсом;

англійська на рівні читання технічної документації;

бажання постійно навчатись і розвиватись по фаху і не тільки.

Які умови служби та роботи

Бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій. В такому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють стріляти із гранатометів. Йдеться про гранатометників.

Також бригада запрошує до своїх лав аналітиків розвідки. Обійняти таку посаду, може людина, яка впевнено користується комп'ютером, має досвід програмування й раніше працювала в IT.