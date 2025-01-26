Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує номерам обслуги мінометного розрахунку

Мінометник. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють приводити в бойову готовність міномети. Йдеться про номери обслуги мінометного розрахунку.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 21 січня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки номера обслуги мінометного розрахунку

Номер обслуги мінометного розрахунку має виконувати вказівки командира розрахунку, споряджати та приводити в бойову готовність міни для 82-го чи 120-го міномету, а також сам міномет. Фахівцю потрібно чітко розуміти, скільки боєкомплектів є на позиції та в якому вони стані, і доповідати про це командиру.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які:

мають середню базову, середню спеціальну або вищу спеціальну освіту;

готові постійно вчитися, розвиватися та працювати в зоні активних бойових дій;

придатні до служби за станом здоров'я та морально-психологічними якостями;

бажають працювати й ефективно знищувати ворога.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які мають теоретичну і практичну базову підготовку із дронів та вміють керувати безпілотниками. На посаді оператора БпЛА у бригаді можна щомісяця заробляти до 125 тисяч гривень.

Також до лав "Азова" запрошують перекладачів. Обійняти цю посаду може людина, яка добре знає англійську мову, зокрема військову термінологію.