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В "Азові" потрібні люди, які знають англійську — вакансія

22 січня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує перекладачам з англійської мови, діловодам
Військовослужбовці "Азов". Фото: azov.org.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей із досконалим знанням англійської мови. Йдеться про перекладачів англійської мови, діловодів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 21 січня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки перекладачів з англійської мови у бригаді "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Перекладач англійської мови й діловод має працювати з документацією, перекладати документи, що містять військову термінологію, а за потреби виїжджати в зону бойових дій (це заздалегідь обговорюватиметься з керівництвом).

На роботу запрошують людей, які досконало знають англійську мову, зокрема військову термінологію, та гарно володіють офісним ПЗ.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азов" є вакантне місце для автомеханіків. Претендувати на цю посаду можуть люди, які вміють ремонтувати техніку різних типів, зокрема спецтехніку.

Також бригада запрошує до своїх лав водіїв, які мають права категорії C/CE. Щоб обійняти посаду, потрібно мати щонайменше рік досвіду роботи та знатися на ремонті автомобільної техніки.

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