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В "Азове" нужны люди, которые разбираются в минометах — вакансия

26 января 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает номерам обслуживания минометного расчета
Минометчик. Фото иллюстративное: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют приводить в боевую готовность минометы. Речь идет о номерах обслуживания минометного расчета.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 21 января.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности номера обслуживания минометного расчета

Номер обслуживания минометного расчета должен выполнять указания командира расчета, снаряжать и приводить в боевую готовность мины для 82-го или 120-го миномета, а также сам миномет. Специалисту нужно четко понимать, сколько боекомплектов есть на позиции и в каком они состоянии, и докладывать об этом командиру.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые:

  • имеют среднее базовое, среднее специальное или высшее специальное образование;
  • готовы постоянно учиться, развиваться и работать в зоне активных боевых действий;
  • пригодны к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;
  • желают работать и эффективно уничтожать врага.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в бригаде составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые имеют теоретическую и практическую базовую подготовку по дронам и умеют управлять беспилотниками. На должности оператора БпЛА в бригаде можно ежемесячно зарабатывать до 125 тысяч гривен.

Таже в ряды "Азова" приглашают переводчиков. Занять эту должность может человек, который хорошо знает английский язык, в частности военную терминологию.

работа бригада "Азов" мобилизация вакансии 12 бригада "Азов"

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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