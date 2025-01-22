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В "Азове" нужны люди, которые знают английский — вакансия

22 января 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает переводчикам с английского языка, делопроизводителям
Военнослужащие "Азов". Фото: azov.org.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей с совершенным знанием английского языка. Речь идет о переводчиках английского языка, делопроизводителей.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 21 января.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности переводчиков с английского языка в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность

Переводчик английского языка и делопроизводитель должен работать с документацией, переводить документы, содержащие военную терминологию, а при необходимости выезжать в зону боевых действий (это заранее будет обсуждаться с руководством).

На работу приглашают людей, которые в совершенстве знают английский язык, в частности военную терминологию, и хорошо владеют офисным ПО.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в бригаде составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азов" есть вакантное место для автомехаников. Претендовать на эту должность могут люди, которые умеют ремонтировать технику различных типов, в частности спецтехнику.

Також бригада приглашает в свои ряды водителей, которые имеют права категории C/CE. Чтобы занять должность, нужно иметь не менее года опыта работы и разбираться в ремонте автомобильной техники.

работа Нацгвардия бригада "Азов" вакансии перевод

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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