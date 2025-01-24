Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує стрільцям мобільних вогневих груп

Робота стрільців мобільної вогневої групи вночі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на знищенні ворожих БпЛА. Йдеться про стрільців мобільних вогневих груп.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 22 січня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки стрільця мобільної вогневої групи та вимоги до кандидатів на посаду

Стрілець мобільної вогневої групи має знищувати розвідувальні та ударні БпЛА, працювати на крупнокаліберних кулеметах. На роботу запрошують вмотивованих людей, які за станом здоров'я придатні до служби.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує на роботу зв'язківців ППО. Такі фахівці мають забезпечувати безперебійну роботу систем зв'язку підрозділу. Обійняти посаду можуть люди, які вміють усувати причини несправності радіотехнічного обладнання.

Також ми повідомляли, що в "Азові" потрібні люди, які досконало знають англійську мову. Йдеться про перекладачів.