Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает стрелкам мобильных огневых групп

Работа стрелков мобильной огневой группы ночью. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в уничтожении вражеских БпЛА. Речь идет о стрелках мобильных огневых групп.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 22 января.—

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности стрелка мобильной огневой группы и требования к кандидатам на должность

Стрелок мобильной огневой группы должен уничтожать разведывательные и ударные БпЛА, работать на крупнокалиберных пулеметах. На работу приглашают мотивированных людей, которые по состоянию здоровья пригодны к службе.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в бригаде составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает на работу связистов ПВО. Такие специалисты должны обеспечивать бесперебойную работу систем связи подразделения. Занять должность могут люди, которые умеют устранять причины неисправности радиотехнического оборудования.

Также мы сообщали, что в "Азове" нужны люди, которые в совершенстве знают английский язык. Речь идет о переводчиках.