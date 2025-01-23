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В "Азов" потрібні радіозв'язківці до сил ППО — яка зарплатня

23 січня 2025 03:26
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці пропонують зв'язківцям підрозділу ППО
Бійці мобільних сил ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Підрозділи "Азов" шукають людей, які знаються на радіозв'язку. Вони повинні будуть забезпечувати безперебійну роботу систем зв’язку підрозділу. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію в "Азов". Фото: Скриншот

Що входить в обов'язки зв'язківця в "Азові"

Кандидат на посаду має знати технології та системи радіозв'язку, забезпечувати безперебійну роботу систем зв’язку підрозділу, а також обслуговувати устаткування зв’язку.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають профільну освіту або спецпідготовку, розуміють основи електронних і радіоприладів, вміти монтувати та усувати причини несправності радіотехнічного обладнання.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азов"

Нагадаємо, у війську потрібні лікарі невідкладних станів. Аби обійняти цю посаду в  "Азов" необхідно мати вищу медичну освіту та досвід роботи за фахом.

Також в "Азові" є вакансія для людей, які знаються на радіолокаційному обладнанні. У полку бракує операторів радіолокаційних станцій.

ЗСУ робота вакансії Рекрутинг фронт 12 бригада "Азов"

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