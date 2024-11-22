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В "Азові" потрібні люди, які вміють знімати відео

22 листопада 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує відеографам, операторам-монтажерам
Чоловік із відеокамерою. Фото ілюстративне: facebook.com/YabrykManagementGroup
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють створювати та монтувати відео. Йдеться про відеографів, операторів-монтажерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 14 листопада.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки відеографа, оператора-монтажера в полку "Азов"

Відеограф і оператор-монтажер має знімати та монтувати різнопланові відеопроєкти, зокрема підготовку бійців на полігоні, планувати й організовувати зйомки, налаштовувати техніку, обирати локації, здійснювати підготовку до роботи в польових умовах. Також серед обов'язків такого фахівця обробка і монтаж відзнятого матеріалу. Результатом його роботи має бути завершений відеопродукт, що відображає діяльність підрозділу.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають досвід роботи з відеотехнікою та навички роботи з програмами для монтажу відео, вміють збирати матеріал у завершений продукт. Від претендентів на посаду очікують бажання постійно вдосконалювати навички та підвищувати якість своїх робіт.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи та становитиме 25–125 тисяч гривень. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у війську є вакантне місце для SMM-копірайтера. На цю посаду можуть претендувати фахівці, які вміють вести соціальні мережі. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також бригада спецпризначення "Азов" запрошує людей, які мають досвід ремонту електротехніки та готові служити в зоні бойових дій. Йдеться про майстрів БпЛА.

робота армія полк "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці

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