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В "Азове" нужны люди, которые умеют снимать видео

22 ноября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает видеографам, операторам-монтажерам
Человек с видеокамерой. Фото иллюстративное: facebook.com/YabrykManagementGroup
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих создавать и монтировать видео. Речь идет о видеографах, операторах-монтажерах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 14 ноября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности видеографа, оператора-монтажера в полку "Азов"

Видеограф и оператор-монтажер должен снимать и монтировать разноплановые видеопроекты, в частности, подготовку бойцов на полигоне, планировать и организовывать съемки, настраивать технику, выбирать локации, осуществлять подготовку к работе в полевых условиях. Также в обязанности такого специалиста входят обработка и монтаж отснятого материала. Результатом его работы должен быть завершен видеопродукт, отражающий деятельность подразделения.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют опыт работы с видеотехникой и навыки работы с программами по монтажу видео, умеют собирать материал в завершенный продукт. От претендентов на должность ожидают желания постоянно совершенствовать навыки и повышать качество своих работ.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы и составит 25–125 тысяч гривен. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии есть вакантное место для SMM-копирайтера. На эту должность могут претендовать специалисты, которые умеют вести социальные сети. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также бригада спецназначения "Азов" приглашает людей, которые имеют опыт ремонта электротехники и готовых служить в зоне боевых действий. Речь идет о мастерах БпЛА.

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01:32 Военный подделал документы, чтобы не служить — что решил суд

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Как изменились цены на жизнь во время войны

00:55 РФ может устроить диверсии на оборонных предприятиях США, — NYT

00:53 Гвардиола официально продлил контракт с Ман Сити

00:40 Главного врача Хмельницкой МСЭК оставили под стражей

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