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У війську потрібні SMM-фахівці — вакансія в "Азов"

19 листопада 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує SMM-копірайтерам
Дівчина працює за комп'ютером. Фото: pon.org.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють вести соціальні мережі. Йдеться про SMM-копірайтерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 13 листопада. 

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки SMM-копірайтера в полку "Азов"

SMM-копірайтер має планувати, створювати та публікувати контент для Telegram-каналу та Instagram-сторінки, взаємодіяти з підписниками, обробляти та монтувати фотографії та відеоматеріали, що демонструють бойову і повсякденну роботу підрозділу. Для узгодження та координації контенту фахівець має співпрацювати з іншими відділами бригади. Також серед його обов'язків самостійний збір фотографій і відеоконтенту про життя підрозділу.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають досвід роботи в медійній сфері та монтажу, навчики обробки фото та відео. Бажано мати власні Telegram-канали та Instagram-сторінки. Перевагою буде досвід роботи в журналістиці.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи та становитиме 25–125 тисяч гривень. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

Які ще фахівці потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у війську є вакантне місце для майстра БпЛА. Кандидати на посаду мають бути готовими до служби в зоні бойових дій та мати досвід ремонту електротехніки. За місяць роботи на цій посаді можна заробити до 125 тисяч гривень.

Також бригада спецпризначення "Азов" запрошує до своїх лав людей, які знаються на ремонті РЕБ. У полку з'явилася вакансія майстра відділення технічного обслуговування взводу РЕБ.

робота полк "Азов" мобілізація вакансії Нацгвардія

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