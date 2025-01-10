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В "Азові" потрібні люди, які вміють створювати відеоконтент

10 січня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує відеографам, операторам-монтажерам
Відеограф. Фото ілюстративне: stockcake.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють створювати та монтувати відео. Йдеться про відеографів, операторів-монтажерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 7 січня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки відеографа, оператора-монтажера в полку "Азов"

Відеограф і оператор-монтажер має знімати та монтувати різнопланові відеопроєкти, зокрема підготовку бійців на полігоні, планувати й організовувати зйомки, налаштовувати техніку, обирати локації, здійснювати підготовку до роботи в польових умовах. Також серед обов'язків такого фахівця обробка і монтаж відзнятого матеріалу. Результатом його роботи має бути завершений відеопродукт, що відображає діяльність підрозділу.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають досвід роботи з відеотехнікою та навички роботи з програмами для монтажу відео, вміють збирати матеріал у завершений продукт. Від претендентів на посаду очікують бажання постійно вдосконалювати навички та підвищувати якість своїх робіт.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Щомісячна зарплата становитиме щонайменше 27 тисяч гривень. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакантне місце для автоелектрика. Щоб обійняти цю посаду, потрібно знати основні принципи роботи автомобілів і мати щонайменше рік досвіду роботи.

Також у полку потрібні люди, які вміють ліквідовувати ворожі безпілотники. Йдеться про стрільців мобільних вогневих груп.

робота Нацгвардія відео армія полк "Азов" мобілізація

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