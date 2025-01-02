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У полку "Азов" нова вакансія — треба знищувати ворожі дрони

2 січня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує стрільцям мобільних вогневих груп
Стрільці мобільної вогневої групи. Фото: armyinform.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ліквідовувати ворожі безпілотники. Йдеться про стрільців мобільних вогневих груп.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 1 січня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки стрільця мобільної вогневої групи та вимоги до кандидатів на посаду

Стрілець мобільної вогневої групи має знищувати розвідувальні та ударні БпЛА, працювати на крупнокаліберних кулеметах. На роботу запрошують вмотивованих людей, які за станом здоров'я придатні до служби.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у полку "Азов" є вакантне місце для номера обслуги гармати. Від кандидатів очікують бажання вчитися та готовності брати участь у бойових діях.

Також ми повідомляли, що в полку потрібні зварювальники металу. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати задовільну фізичну підготовку та досвід роботи.

стрілянина безпілотники полк "Азов" мобілізація вакансії Нацгвардія

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08:45 В Україні у січні подорожчала одна з комунальних послуг

08:41 Військовий повідомив про жорстокі бої під Покровськом

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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08:30 У Києві чоловік вкрав телефон у незнайомця — як його покарав суд

08:27 Черги на кордоні України — на яких КПП водії стоятимуть у заторі

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