Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает видеографам, операторам-монтажерам

Видеограф. Фото иллюстративное: stockcake.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют создавать и монтировать видео. Речь идет о видеографах, операторах-монтажерах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 7 января.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности видеографа, оператора-монтажера в полку "Азов"

Видеограф и оператор-монтажер должен снимать и монтировать разноплановые видеопроекты, в частности подготовку бойцов на полигоне, планировать и организовывать съемки, настраивать технику, выбирать локации, осуществлять подготовку к работе в полевых условиях. Также среди обязанностей такого специалиста обработка и монтаж отснятого материала. Результатом его работы должен быть завершенный видеопродукт, отражающий деятельность подразделения.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют опыт работы с видеотехникой и навыки работы с программами для монтажа видео, умеют собирать материал в завершенный продукт. От претендентов на должность ожидают желания постоянно совершенствовать навыки и повышать качество своих работ.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Ежемесячная зарплата будет составлять не менее 27 тысяч гривен. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакантное место для автоэлектрика. Чтобы занять эту должность, нужно знать основные принципы работы автомобилей и иметь не менее года опыта работы.

Также в полку нужны люди, которые умеют ликвидировать вражеские беспилотники. Речь идет о стрелках мобильных огневых групп.