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"Азов" шукає автоелектриків — яка зарплата та вимоги

4 січня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам та яку зарплату
Військовий ремонтує машину. Фото: azov.org.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригаді "Азов" потрібні на фронт автоелектрики. Кандидати повинні мати знання та досвід роботи від одного року. За виконання робіт будуть платити від 25 до 125 тисяч гривень місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 3 січня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію автоелектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада спецпризначення "Азов" шукає на роботу водіїв бензовозів. Потенційним кандидатам треба мати водійське посвідчення категорії С та Е, досвід роботи, а також відповідати низці інших вимог.

Також бійці пропонують роботу зварювальникам металу. Потрібні люди, які мають досвід роботи більше року, працювали з різними видами зварювання, а також знають і розуміють технічні креслення та конструкції.

ЗСУ робота полк "Азов" фінанси гроші зарплатня

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