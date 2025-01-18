Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує слюсарям механоскладальних робіт

Шеврон військовослужбовця бригади "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати деталі і вузли зразків озброєння. Йдеться про слюсарів механоскладальних робіт.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 17 січня.

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки слюсаря у бригаді "Азов"

Слюсар має розбирати, ремонтувати та заміняти зношені або пошкоджені деталі й вузли озброєння, складати вузли та механізми середньої складності із застосуванням спеціальних пристроїв. Також такий фахівець працює з електроінструментом: здійснює монтаж і демонтаж, регулює рухомі механізми, відповідає за металообробку, сверління, зварювання, готує елементи під установку.

Вимоги до кандидатів до посаду

На роботу запрошують відповідальних, уважних і пунктуальних людей, які мають технічну середньо-спеціальну освіту або не менше року роботи слюсарем 3–4 розряду. Також бажано, щоб кандидат на посаду вмів читати креслення.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансія сержанта матеріального забезпечення. Обійняти цю посаду може людина, яка вміє вести облік.

Також у бригаді потрібні люди з вищою медичною освіту. На фронті бракує абдомінальних, торакальних хірургів.