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В "Азове" нужны люди, которые умеют ремонтировать технику

21 января 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает автомеханикам
Военнослужащие "Азова". Фото: azov.org.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в ремонте техники. Речь идет об автомеханиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 17 января.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности автомеханика в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность 

Автомеханик должен обслуживать и ремонтировать технику различных типов, в частности спецтехнику. На работу приглашают внимательных, ответственных и пунктуальных людей с техническим средне-специальным образованием или опытом работы по смежному направлению.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в бригаде составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакантное место для водителей, которые имеют права категории C/CE. Чтобы занять должность, нужно иметь не менее года опыта работы и уметь ремонтировать автомобильную технику.

Таже бригада приглашает в свои ряды слесарей механосборочных работ. Претендовать на эту должность могут люди, разбирающиеся в ремонте деталей и узлов образцов вооружения.

работа Нацгвардия бригада "Азов" мобилизация вакансии

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