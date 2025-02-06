Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує вибухотехнікам

Вибухотехнік. Фото ілюстративне: cntime.cn.ua:

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які готові до роботи з вибухонебезпечними речовинами. Йдеться вибухотехніків і піротехніків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 30 січня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки вибухотехніків і піротехніків у бригаді "Азов"

Вибухотехніки й піротехніки мають працювати з вибухонебезпечними, легкозаймистими, шкідливими й токсичними речовинами. Також серед обов'язків таких фахівців пайка, робота з ручним інструментом і електроінструментом, робота з мінами та іншими боєприпасами.

Вимоги до кандидатів і умови роботи

В оголошенні не зазначається, які якості чи вміння потрібно мати, аби обійняти посаду, однак зазвичай у бригаді потрібні витривалі люди, які готові до роботи в зоні бойових дій.

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Скільки платитимуть, не повідомляють, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять щонайменше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде 3 300 гривень доплати, а за місяць можна буде заробити до 125 тисяч гривень. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, "Азов" запрошує до своїх лав майстрів БпЛА. Обійняти цю посаду можуть люди, які вміють обслуговувати та ремонтувати безпілотники й мають щонайменше рік досвіду роботи.

Раніше ми повідомляли, що у бригаді бракує зварювальників. На роботу запрошують людей, які вміють працювати з різними видами зварювання, а також знаються на технічних кресленнях й інструкціях.