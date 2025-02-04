Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам БпЛА

Боєць ЗСУ керує дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В підрозділи "Азов" шукають людей, які вміють ремонтувати безпілотники. Йдеться про майстрів дронів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Що входить в обов'язки майстра БпЛА в "Азові"

Майстер дроні має ремонтувати й обслуговувати безпілотники, розробляти рішення із вдосконалення безпілотних систем, аналізувати та вирішувати проблеми, що виникають у роботі БпЛА. Також серед його обов'язків апаратна та програмна модернізація дронів.

Вимоги до кандидата на посаду

Обійняти посаду майстра БпЛА "Азові" може людина, яка має досвід з обслуговування та ремонту електроніки, розуміє базові принципи самотехніки та готова проходити службу в зоні бойових дій.

Перевагу нададуть кандидатам, які:

вміють читати електричні схеми;

володіють англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації;

мають досвід керування БпЛА;

мають базовий піхотний досвід.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада спецпризначення "Азов" шукає бойових медиків. Для того, щоб влаштуватися, треба мати задовільну фізичну підготовку та досвід роботи від 1 року.

Також ми інформували, що бійці пропонують роботу операторам БпЛА. Кандидати повинні мати теоретичну і практичну підготовку з дронів, а також досвід керування.