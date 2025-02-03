Робота в "Азов" — які умови праці пропонують зварювальникам

Зварювальник металу. Ілюстративне фото: pexels.com

Підрозділи "Азов" шукають на роботу фахівців, які вміють зварювати металеві конструкції. Йдеться про зварювальників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Що входить в обов'язки зварювальника в "Азові"

Зварювальник має зварювати металеві конструкції згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій, виконувати ремонтні роботи, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань, контролювати якість роботи та відповідність стандартам безпеки, виготовляти локальні металоконструкції.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть відповідальних і уважних до деталей людей, які мають не менше року досвіду роботи зварювальниками, уміють працювати з різними видами зварки (електро, газова тощо), знають і розуміють технічні креслення й інструкції.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата буде не менше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. На цю посаду можуть перевести чинних військовослужбовців.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада спецпризначення "Азов" шукає бойових медиків. Для того, щоб влаштуватися, треба мати задовільну фізичну підготовку та досвід роботи від 1 року.

Також ми інформували, що бійці пропонують роботу операторам БпЛА. Кандидати повинні мати теоретичну і практичну підготовку з дронів, а також досвід керування.