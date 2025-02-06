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В "Азове" нужны люди, умеющие работать со взрывчатками

6 февраля 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает взрывотехникам
Взрывотехник. Фото иллюстративное: cntime.cn.ua:
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые готовы к работе со взрывоопасными веществами. Речь идет о взрывотехниках и пиротехниках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 30 января.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности взрывотехников и пиротехников в бригаде "Азов"

Взрывотехники и пиротехники должны работать со взрывоопасными, легковоспламеняющимися, вредными и токсичными веществами. Также среди обязанностей таких специалистов пайка, работа с ручным инструментом и электроинструментом, работа с минами и другими боеприпасами.

Требования к кандидатам и условия работы

В объявлении не указывается, какие качества или умения нужно иметь, чтобы занять должность, однако обычно в бригаде нужны выносливые люди, которые готовы к работе в зоне боевых действий.

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Сколько будут платить, не сообщают, однако обычно зарплаты в бригаде составляют не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будет 3 300 гривен доплаты, а за месяц можно будет заработать до 125 тысяч гривен. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды мастеров БпЛА. Занять эту должность могут люди, которые умеют обслуживать и ремонтировать беспилотники и имеют не менее года опыта работы.

Ранее мы сообщали, что в бригаде не хватает сварщиков. На работу приглашают людей, которые умеют работать с различными видами сварки, а также разбираются в технических чертежах и инструкциях.

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