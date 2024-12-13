Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує фотографам

Чоловік із фотоапаратом. Фото ілюстративне: istockphoto.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють фотографувати та обробляти світлини. Йдеться про фотографів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 9 грудня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки фотографа в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Фотограф має проводити фотозйомки та обробляти, фотоматеріали.

На роботу запрошують людей, які мають навички проведення предметної та каталожної зйомки, вміють працювати з освітленням, знають програми Adobe Photoshop і Lightroom. Щоб обійняти посаду, потрібно мати сформоване портфоліо робіт, своє обладнання для роботи та досвід обробки фотографій, ретуш і корекції кольору.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Щомісячна зарплата становитиме 27 тисяч гривень. Якщо обов'язки доведеться виконувати в зоні бойових дій, за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансія хіміка. У війську такі фахівці тестуватимуть хімічні сполуки та розроблятимуть вибухові речовини.

Також у полку потрібні SMM-копірайтери. Обійняти цю посаду можуть люди, які вміють створювати контент для Telegram-каналів і Instagram-акаунтів.