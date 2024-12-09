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В "Азові" потрібні люди, які вміють вести соцмережі — вакансія

9 грудня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує SMM-копірайтерам
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють створювати контент для Telegram-каналів і Instagram-акаунтів. Йдеться про SMM-копірайтерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 4 грудня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки SMM-копірайтера в полку "Азов"

SMM-копірайтер має планувати, створювати та публікувати контент для Telegram-каналу та Instagram-сторінки, взаємодіяти з підписниками, обробляти та монтувати фотографії та відеоматеріали, що демонструють бойову і повсякденну роботу підрозділу. Для узгодження та координації контенту фахівець має співпрацювати з іншими відділами бригади. Також серед його обов'язків самостійний збір фотографій і відеоконтенту про життя підрозділу.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають досвід роботи в медійній сфері та монтажу, навчики обробки фото та відео. Бажано мати власні Telegram-канали та Instagram-сторінки. Перевагою буде досвід роботи в журналістиці.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи та становитиме 25–125 тисяч гривень. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

Які ще фахівці потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у полку "Азов" є вакансія хіміка. У війську такі фахівці потрібні для того, щоб тестувати хімічні сполуки та розробляти вибухові речовини.

Також у полку потрібні кранівники. Обійняти цю посаду можуть люди, які щонайменше рік працювали машиністами кранів.

робота полк "Азов" мобілізація вакансії соцмережі Нацгвардія

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