Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает фотографам

Мужчина с фотоаппаратом. Фото иллюстративное: istockphoto.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют фотографировать и обрабатывать фотографии. Речь идет о фотографах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 9 декабря.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности фотографа в полку "Азов" и требования к кандидатам в должность

Фотограф должен производить фотосъемки и обрабатывать фотоматериалы.

На работу приглашают людей, которые умеют навыки проведения предметной и каталожной съемки, умеют работать с освещением, знают программы Adobe Photoshop и Lightroom. Чтобы занять должность, нужно иметь сформированное портфолио работ, свое оборудование для работы и опыт обработки фотографий, ретуши и цветокоррекции.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу военных. Ежемесячная зарплата будет составлять 27 тысяч гривен. Если обязанности придется выполнять в зоне боевых действий, за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия химика. В армии такие специалисты будут тестировать химические соединения и разрабатывать взрывчатые вещества.

Также в полку нужны SMM-копирайтеры. Занять эту должность могут люди, которые умеют создавать контент для Telegram-каналов и Instagram-аккаунтов.