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На фронті потрібні люди, які знають хімію — вакансія в "Азов"

8 грудня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує хімікам
Хімік. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають на хімічних сполуках і можуть виготовляти вибухові пристрої. У полку бракує хіміків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 29 листопада.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки хіміка в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Хімік має тестувати хімічні сполуки та розробляти вибухові речовини.

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які вміють працювати з хімічними речовинами, не мають наркотичної та алкогольної залежностей. Перевагу нададуть фахівцям із досвідом роботи на хімічному факультеті.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азов" є вакансія кранівника. Обійняти цю посаду може людина, яка щонайменше рік працювала машиністом крана.

Також ми повідомляли, що в полку потрібні люди, які знаються на засобах зв'язку. За місяць роботи механікам-телеграфістам платитимуть щонайменше 25 тисяч гривень.

робота наука Нацгвардія полк "Азов" вакансії

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