Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує SMM-менеджерам

Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: istockphoto.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на створенні й розміщенні статтей. Йдеться про SMM-менеджерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 7 травня.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки SMM-менеджера у бригаді "Азов"

SMM-фахівець має створювати контент-маркетинг, писати та публікувати в соцмережах статті, розробляти оптимальну стратегію та контент-план для SMM.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які готові працювати в зоні активних бойових дій, постійно вчитися та розвиватися, мають базові знання Google Analytics і графічних редакторів: VSCO, Snapseed і Lightroom. Також претендент на посаду повинен розуміти військову тематику, знати всі можливості та специфіку кожної соціальної платформи, вміти писати цікаві тексти й залучати підписників.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять щонайменше 25 тисяч гривень, а за кожен день перебування в зоні бойових дій доплачують 3 300 гривень.

Які ще фахівці потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні аналітики розвідки. На роботу запрошують людей, які впевнено користуються комп'ютером і мають навички програмування.

Також ми повідомляли, що у бригаді "Азов" потрібні люди, які мають досвід з евакуації поранених. Йдеться про медиків евакуаційного відділення.